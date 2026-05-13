El 2°Jelly Jam 2026 será en el Skatepark el próximo domingo 17 de mayo

El encuentro de deportes urbanos se llevará a cabo de 14 a 23 con entrada libre y gratuita.

La segunda fecha de Jelly Jam – San Juan 2026 se celebrará el próximo domingo 17 de mayo de 14 a 23 horas en el Skatepark Olímpico de Pocito. Es un evento deportivo sanjuanino, que cuenta con el apoyo del Gobierno, e incluye a disciplinas urbanas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle, entre otras. La entrada al público es libre y gratuita.

El cronograma con horarios es el siguiente: 14:30, apertura con DJ Vagabundo Singuita; de 15 a 15:30, demo OPK Team Parkour; de 15:30 a 16:15, Roller Aggressive (DJ Colo); de 16:20 a 16:50; quadskate; de 16:55 a 17:25, skateboarding; de 17:30 a 18, BMX frestyle; de 18 a 18:10, Hip Boss Cachivache; de 18:15 a 20, main event vert (half Pipe); 20:10, ceremonia de premiación con Indestructibles 2.0 Crew; de 20:30 a 23, DJ Skywalker; 23:00, cierre de evento.

El evento ofrece una esencia doble, con su parte competitiva, pero también participativa. Hay un sentido de encuentro amistoso, de compartir con la comunidad urbana, de disfrutar del espacio deportivo. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte está al frente de la organización, con apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano más el Centro Cultural Conte Grand.

El primer encuentro del año fue el pasado domingo 22 de febrero. La apertura del campeonato fue un éxito y contó con la participación de decenas de habilidosos atletas. El resto de las fechas se confirmarán más adelante, pero la intención es que el certamen tenga un formato de calendario anual para que la actividad esté presente todo el año.