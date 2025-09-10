La inflación de Agosto 2025 fue del 1.7% en San Juan

De acuerdo con el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia, la comparación interanual registró un incremento del 29,5%.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2025, y acumuló en el año una variación de 17,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 29,5%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,1%.

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (-0,4%), Bienes y servicios varios (0,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%) y Salud (1,6%).

Por otro lado, Comunicaciones (1,7%) tuvo una similar variación al nivel general del Índice.

Las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Educación (6,0%), con subas en Enseñanza formal y Enseñanza no formal. Le siguen Restaurantes y hoteles (4,3%), principalmente por incrementos en restaurantes, bares y casas de comida; Bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%), Recreación y cultura (3,3%), Transporte (2,9%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,0%).

Cabe resaltar en cuanto a las características del relevamiento de precios: el IPC de San Juan se obtiene del relevamiento de una Canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar 19.000 aproximadamente, al mes.