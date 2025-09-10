Se puede prevenir y todos podemos ayudar

EL REPORTERO 10 de septiembre de 2025
Hoy, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, buscamos movilizar y concientizar a la población sobre la prevención y el acompañamiento.

Si conoces a alguien que está transitando una situación difícil, no dudés en buscar ayuda 👩🏻‍⚕️

👉🏻La muni te brinda asistencia psicológica en el Laboratorio Municipal y en los CAPS Dr. Emilio Galdeano y Villa Alba 📲 podés solicitar turno por WhatsApp https://wa.me/542644885538

📲 Líneas de Atención de Salud Mental en la provincia:

* Emergencias 911 • Emergencias Médicas 107

✅ Ayudanos compartiendo esta información.

