Se puede prevenir y todos podemos ayudar
Hoy, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, buscamos movilizar y concientizar a la población sobre la prevención y el acompañamiento.
Si conoces a alguien que está transitando una situación difícil, no dudés en buscar ayuda
La muni te brinda asistencia psicológica en el Laboratorio Municipal y en los CAPS Dr. Emilio Galdeano y Villa Alba podés solicitar turno por WhatsApp https://wa.me/542644885538
Líneas de Atención de Salud Mental en la provincia:
* Emergencias 911 • Emergencias Médicas 107
Ayudanos compartiendo esta información.