La K’onga lanza nuevas versiones grabadas en vivo

La K’onga, anunció nuevos lanzamientos en vivo registrados durante su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield, donde la banda se presentó con entradas agotadas.

El material ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Tras el show realizado el 13 de noviembre en el Estadio Vélez Sarsfield, el grupo integrado por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé confirmó la publicación de nuevas versiones grabadas en esa presentación.

En este marco, se anunciaron dos estrenos:

El miércoles 11/02 publicaron “Casualidad / sin solución / será” junto a Los Rancheros. La colaboración presenta nuevas versiones de canciones del repertorio del grupo invitado en formato en vivo.

El jueves 12/02 lanzaron “Fingí demencia” junto a The La Planta, una interpretación realizada durante el concierto en Vélez.