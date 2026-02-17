Luciano Pereyra y su versión cumbia

Luciano Pereyra, continúa su ascendente carrera musical con el lanzamiento de la versión cumbia de su icónica balada Me enamoré de ti (Versión cumbia), esta vez acompañado por Sebastián Mendoza, Un Poco de Ruido y Pinky SD.

Este nuevo sencillo forma parte de la exitosa serie Ahora las bailamos, donde reinterpreta sus clásicos en un formato festivo que invita a la danza. Tras el éxito de temas como Si no es muy tarde y Es mi culpa, que siguen ocupando lugares destacados en el Top 100 de Spotify Argentina y YouTube, Luciano se adentra en un nuevo territorio sonoro que promete cautivar a su audiencia.

La génesis de esta versión cumbia se remonta a fines de 2025, cuando Luciano la interpretó en vivo junto a Sebastián Mendoza en el programa Un poco de ruido. Desde entonces, ambos artistas han compartido el escenario en varias presentaciones de su tour Te Sigo Amando. La balada, que ha resonado en los corazones de millones, ya había sido versionada por David Bisbal y por Luciano en una colaboración memorable con el pianista Lang Lang.