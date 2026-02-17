Marcos Camino anunció su salida de Los Palmeras

Luego de la salida de Cacho Deicas a mediados de 2025, Marcos Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, anunció su retiro de los escenarios tras más de 50 años en la banda santafesina.

La noticia fue dada a conocer mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo.

En las imágenes se observa al músico reunido con sus compañeros mientras les comunica su decisión. “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó.

Durante el mensaje también hizo referencia al vínculo del grupo con su ciudad de origen: “Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”.

Al explicar los motivos personales de su retiro, señaló: “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”.

Antes de finalizar su intervención, dejó un mensaje dirigido a la banda: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

Por su parte, el manager Adrián Forni brindó detalles sobre la situación de salud del músico y el contexto de la decisión. “Es una decisión casi tomada a raíz de los médicos, es lo conveniente, Marcos tiene nueve stents”, afirmó.

Forni también se refirió a la continuidad del grupo y explicó que la estructura se mantendrá sin modificaciones. Indicó que el hijo de Marcos ocupará su lugar y remarcó: “La banda sigue exactamente igual. Se continúa todo exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo”.

Además, confirmó que Camino continuará vinculado al proyecto, aunque fuera del escenario. “Continuará vinculado al proyecto desde atrás del escenario, acompañando la continuidad de Los Palmeras”, sostuvo.

Desde las redes oficiales, la banda acompañó el anuncio con un mensaje dirigido al músico: “Gracias por hacer historia, Marcos. ¡Hay Palmeras para rato!”, escribieron junto al video en el que se comunicó su despedida de los escenarios.