La Legislatura recibió a la Comisión de Diálogo Político

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, recibió este jueves 7 de mayo a integrantes de la Comisión de Diálogo Político del Acuerdo de Maipú en el edificio Anexo de la Legislatura provincial.

Acompañaron la actividad el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y los diputados provinciales Alejandra Leonardo, María Rita Lascano, Fernando Patinella, Leopoldo Soler, Gustavo Deguer, Mónica González, Marcela Quiroga, Juan de la Cruz Córdoba, Federico Rizo, Gustavo Núñez y Luis Rueda.

Por la Región de Coquimbo participaron los consejeros regionales Carlos Ramos García, Paola Cortés Vega, Ximena Ampuero García y Pedro Valencia Cortés. También asistió como invitado especial Mario Schiavonni, cónsul honorario de Chile en San Juan.

Durante el encuentro, el titular del Poder Legislativo brindó la bienvenida a los consejeros regionales y mantuvo un diálogo institucional sobre los temas de integración binacional que integran la agenda común entre San Juan y Coquimbo.

Reunión de la Comisión de Diálogo Político

Tras los saludos protocolares, se desarrolló la reunión de la Comisión de Diálogo Político, con la participación de miembros del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo, Chile, y diputados provinciales de San Juan, Argentina.

La sesión fue iniciada por el vicepresidente de la comisión, Pedro Valencia Cortés, quien agradeció la hospitalidad de la provincia de San Juan.

En la oportunidad, se dio lectura a la renuncia de Carlos Jaime Quiroga a la presidencia de la Comisión, motivada por su asunción como diputado nacional en el Congreso de la Nación Argentina, según Resolución 2225 del 27 de noviembre de 2025.

Posteriormente, y en cumplimiento del reglamento de alternancia anual, fue ratificado Pedro Valencia Cortés como nuevo presidente de la Comisión de Diálogo Político, conforme al acuerdo 15884 del CORE de Coquimbo.

Por parte de San Juan, fue propuesto el diputado Juan de la Cruz Córdoba para ocupar la vicepresidencia, mientras que las diputadas Marcela Quiroga y Mónica González fueron designadas secretarias. En representación del Consejo Regional de Coquimbo fueron nombrados como secretarios Carlos Ramos García y Juan Barraza Astorga.

Integración de áreas de trabajo

Luego de un intercambio sobre la necesidad de establecer objetivos específicos y planes de trabajo, se acordó conformar las siguientes áreas temáticas con integrantes de ambas delegaciones:

Educación y Cultura: Alejandra Leonardo y Paola Cortés.

Ciencia, Tecnología y Comunicaciones: Mónica González y Carlos Ramos.

Infraestructura, Planificación, Ordenamiento Territorial y Transporte: Gustavo Deguer, Pedro Valencia y María Rita Lascano.

Fomento Productivo: Fernando Patinella, Paola Cortés y Juan de la Cruz Córdoba.

Género y Diversidad: Mónica González y Ximena Ampuero.

Salud y Deportes: Marcela Quiroga y Ximena Ampuero.

Asimismo, establecieron un plazo de un mes, hasta el 7 de junio, para que cada subcomisión presente de manera telemática su plan de trabajo anual.

Informe de acciones 2025-2026

Durante la reunión también fue presentado el informe de acciones 2025-2026.

En representación de Coquimbo, se expuso un video sobre las gestiones realizadas por el CORE, destacando la visita al complejo fronterizo Juntas del Toro para evaluar necesidades vinculadas a servicios de Aduanas, Policía de Investigaciones y Carabineros.

Además, informaron sobre las gestiones desarrolladas en Santiago ante el Ministerio de Obras Públicas de Chile para garantizar la pavimentación de los últimos kilómetros de la Ruta 41 hacia la frontera, con estudios proyectados hasta julio de 2027.

También dieron cuenta de misiones comerciales realizadas en Córdoba y Tucumán para promover el uso del Puerto de Coquimbo como salida al Pacífico para la producción argentina, especialmente de limones y caña de azúcar.

Por parte de San Juan, se expuso la situación financiera derivada del recorte de fondos nacionales destinados a la obra pública, con una reducción presupuestaria cercana al 60 por ciento.

No obstante, se detallaron avances en el Paso de Agua Negra, entre ellos la instalación de módulos de salud, conectividad satelital mediante puntos SOS, mejoras eléctricas y sanitarias, y la creación de una página web oficial.

Asimismo, se planteó la posibilidad de gestionar recursos con empresas mineras para financiar infraestructura vial necesaria para el transporte de minerales.

Salud, turismo e integración binacional

Más tarde, las delegaciones dialogaron sobre la vigencia de convenios nacionales para la atención de emergencias médicas de turistas en ambos lados de la frontera, acordando revisar los protocolos vigentes para informar a los centros asistenciales.

Por otro lado, la directora de Turismo de San Juan presentó la oferta turística provincial, incluyendo el Parque Ischigualasto, el turismo deportivo y las rutas del vino. En ese marco, acordaron impulsar acciones de promoción conjunta en la Avenida del Mar de La Serena antes de la próxima apertura del paso fronterizo.

Acuerdos alcanzados

Entre los acuerdos finales, las partes coincidieron en propiciar un acuerdo político que impulse, junto a los poderes ejecutivos, el mejoramiento de infraestructura estratégica como motor del desarrollo binacional, incluyendo la Ruta 41 y la Ruta 150, la ampliación y modernización del Complejo Fronterizo Agua Negra, en Chile, y del Complejo Fronterizo Las Flores, en Argentina, además de sostener en el largo plazo el proyecto del Túnel de Agua Negra.

También manifestaron el compromiso político de impulsar gestiones ante organismos regionales, provinciales y nacionales, promoviendo alianzas público-privadas, intercambios de experiencias y acuerdos marco que posibiliten un desarrollo minero sostenible en ambos territorios, de acuerdo con la normativa vigente en ambos países.

En el marco de las áreas temáticas de la Comisión de Diálogo Político, se plantearon además iniciativas vinculadas a salud preventiva en menopausia y andropausia en el área de Género y Diversidad; reformas legales y acciones para abordar el acoso escolar y el ciberbullying en Educación; y la revisión de convenios bilaterales relativos a prestaciones de salud entre Argentina y Chile.

Finalmente, coordinaron una agenda de trabajo de cara a un próximo Comité de Integración previsto para 2026, destacando la importancia de continuar fortaleciendo la conectividad digital y la seguridad en alta montaña.