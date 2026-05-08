San Juan celebró el Día de la Minería con fuerte respaldo federal

El vicegobernador Fabián Martín participó de la conmemoración del Día de la Minería junto al gobernador Marcelo Orrego, en el marco de la Feria Internacional San Juan Minera 2026. El encuentro reunió a más de 422 expositores y delegaciones de 20 países, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del sector.

Acompañaron legisladores provinciales, entre ellos Andrés Castro, Eduardo Cabello, Marcela Quiroga, Marcela Montaña, Fernando Patinella, Marcelo Mallea, Juan de la Cruz Córdoba, Rosana Luque, Jorge Ripoll y Luis Rueda.

El acto se llevó a cabo en el Velódromo Vicente Chancay y contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, entre otros funcionarios. También participaron gobernadores de distintas provincias, reafirmando el carácter federal del encuentro.

En su mensaje de apertura, el gobernador Orrego puso en valor la trayectoria minera de San Juan, destacando su consolidación como política de Estado y su peso en la matriz productiva provincial, donde los minerales representan más del 80% de las exportaciones. Subrayó además la importancia de la diversificación económica y el rol estratégico de recursos como la cal y el oro.

El mandatario provincial también hizo hincapié en las condiciones necesarias para el crecimiento del sector, vinculando la llegada de inversiones con la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la generación de un entorno favorable para los negocios. En ese marco, resaltó medidas orientadas a fortalecer el desarrollo minero y mejorar la competitividad del país.

Asimismo, enfatizó que la confianza constituye un factor central para atraer inversiones y consolidar el crecimiento sostenido. En esa línea, planteó que este valor se construye con el tiempo y resulta indispensable tanto en el ámbito productivo como en la vida social.

Orrego también remarcó la necesidad de avanzar hacia un compromiso social amplio, que permita que la actividad minera contribuya efectivamente al desarrollo de las comunidades. Señaló que el desafío no solo radica en producir, sino en lograr que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

Finalmente, sostuvo que el éxito del sector privado debe complementarse con objetivos claros por parte del Estado, vinculados a la generación de empleo, el fortalecimiento de proveedores locales y la reducción del desarraigo, promoviendo oportunidades en los lugares de origen.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, definió a San Juan como una provincia protagonista en el escenario minero nacional, destacando especialmente su potencial en reservas de cobre. Además, subrayó la relevancia de la actividad minera en el contexto global, al considerar que minerales como el cobre, el litio y la plata resultan fundamentales para el desarrollo de energías limpias y procesos de electrificación.

Lanzamiento de la Mesa Federal Minera

En este contexto, el vicegobernador Fabián Martín acompañó en el acto de lanzamiento de la Mesa Federal Minera, un nuevo ámbito de articulación público-privada orientado a promover inversiones en el sector.

La apertura estuvo encabezada por Karina Milei y contó con la participación de los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de consolidar un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo de la actividad minera. En ese sentido, se valoraron herramientas orientadas a incentivar grandes inversiones y a brindar previsibilidad al sector.

Los participantes coincidieron en que el ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica son condiciones indispensables para potenciar el desarrollo de provincias con alto potencial minero, promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible en todo el país.