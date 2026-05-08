La Legislatura impulsa espacios de intercambio sobre gestión de calidad

En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional y atendiendo a lo establecido en el artículo 14º del Anexo II “Generalidades del Premio Provincial a la Calidad”, la Cámara de Diputados de San Juan puso en marcha una serie de encuentros denominados “Workshop de Calidad”.

La iniciativa surge a partir del compromiso asumido por los organismos ganadores del Premio Provincial a la Calidad, tanto del sector público como privado, de mostrar y difundir sus sistemas de gestión como casos de éxito.

En este contexto, la propuesta reúne a responsables de calidad de distintos organismos que manifestaron interés en participar de estos espacios de intercambio, junto a la responsable de Calidad de la Legislatura, Eugenia Orozco.

El objetivo principal de los encuentros es promover la reflexión y el intercambio de experiencias vinculadas a la gestión de la calidad aplicada en cada ámbito de trabajo. Asimismo, se busca compartir buenas prácticas, herramientas de gestión y casos de éxito en la implementación de las bases de participación del Premio Provincial a la Calidad, fortaleciendo las capacidades institucionales y fomentando vínculos de colaboración mutua entre los organismos participantes.

Desde la organización destacaron que esta actividad también forma parte de la estrategia de mejora continua y posicionamiento institucional de la Cámara de Diputados como organismo referente en la implementación de sistemas de gestión, contribuyendo al desarrollo de una cultura organizacional basada en la calidad, la eficiencia y la innovación en el sector público.

Los encuentros se desarrollarán todos los jueves, de 10 a 12 horas, en la Sala de Usos Culturales (SUC) del edificio Histórico de la Legislatura provincial.