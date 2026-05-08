Saludos protocolares entre autoridades de San Juan y Mendoza en el marco de la Expo Minera

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, recibió en su despacho presidencial del edificio Anexo de la Legislatura provincial a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Silvina Casado, en una visita protocolar realizada en el marco de la Expo San Juan Minera 2026.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre distintos temas vinculados al desarrollo regional y a la actividad minera, en el contexto de uno de los eventos más importantes del sector en la provincia.

La visita institucional reafirmó los vínculos de cooperación y el trabajo conjunto entre San Juan y Mendoza, fortaleciendo la relación entre ambas provincias en torno a iniciativas estratégicas para la región.