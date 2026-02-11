La Mesa Consultiva Regional del SENASA sesionó en San Juan

Presidida por su titular a nivel nacional, Maria Pilu Giraudo y con la presencia del Ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández y de su par de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu el encuentro trató temas fundamentales que hacen a la sanidad de la producción agropecuaria y a la calidad de los alimentos que mueven la economía de la región Cuyo.

Con una muy buena noticia para San Juan, como es obtener la resolución para poder volver a empacar la uva en fresco en el parral, La Mesa Consultiva del SENASA, Región Cuyo nucleó a las máximas autoridades de las cámaras y federaciones del sector productivo de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. En el encuentro referentes del sector privado analizaron las distintas problemáticas de la región junto a las autoridades nacionales que dependen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El encuentro presidido por María Pilu Giraudo, titular de SENASA, contó en la Apertura con la presencia de los Ministros de Producción de San Juan, Gustavo Fernández y de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu quienes destacaron de las autoridades nacionales “que un equipo abierto, dispuestos a resolver los temas que planteamos desde las provincias”.

El Ministro Fernández, además, dio la bienvenida a en nombre del Gobernador Marcelo Orrego, agradeció a las autoridades nacionales la confianza que depositan en San Juan para organizar nuevamente la Mesa Consultiva Regional de SENASA y a los representantes de las distintas cámaras por hacer un alto en sus actividades.

Por su parte, el Ministro Vargas Arizu agradeció a San Juan por haber sido anfitrión por segunda vez y a la Secretaría de Agricultura de la Nación “por estar siempre atentos a las necesidades y con velocidad de respuesta”.

Ambos coincidieron en la necesidad de recuperar mercados y dinamizar el sector agroindustrial, que es “un pilar para el desarrollo económico de nuestra región”.

Por su parte, la presidente de SENASA, María Pilu Giraudo, explicó que el funcionamiento de estas Mesas que desarrollan en las distintas regiones del país “nos permite reunir a los sectores vegetal, animal y de agroalimentos, así como sumar a todos los eslabones de la cadena para escucharlos. Tenemos el mandato de flexibilizar y agilizar, pero al mismo tiempo debemos ser rigurosos para velar por la sanidad de los productos e inocuidad alimentaria. Estos ámbitos nos ayudan a ser mucho más eficientes para mantener y ganar tanto los mercados internos como los globales”.

Al terminar la reunión, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno valoró que “como muestra del trabajo conjunto con la Secretaria de Agricultura de la Nación, hoy se dio a conocer la resolución que permite el empaque bajo parral, crucial para la diversificada viticultura sanjuanina donde la uva de mesa siempre fue un referente en el país”. Esto es, la restitución del sistema de empaque de uva de mesa a campo, lo que se denomina “bajo parral”, que surgió por el pedido de revisión de la Res. SENASA Nº 71/2025 que dejó sin vigencia el sistema “bajo parral” que se venía implementando históricamente. Como se explicó oportunamente, la medida adoptada el año pasado vuelve inviable la operatoria en San Juan, incrementa costos, genera riesgos sanitarios “y elimina un sistema que funcionó durante años sin inconvenientes y es utilizado en los principales países productores”, como consignaba uno de los puntos de la orden del día de la Mesa Consultiva.

En el encuentro, junto a una treintena de asociaciones y cámaras privadas que representan a la agricultura, la ganadería la agroindustria de la región, estuvieron también autoridades nacionales del INV, representantes de Aduana, de ISCAMEN, referentes de SENASA y otras autoridades de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca que dependen del Ministerio de Economía de la Nación.

Entre los temas abordados, estuvieron en agenda la posibilidad de acceder al mercado de la India con frutos secos; Cámara de Bromuro; el combate de las plagas; registro de productos fitosanitarios; el control sanitario para el sector olivícola; la necesidad de encuadre normativo con el país de destino para exportadores; entre otros.

Esta actividad que se desarrolló en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico, se complementará con salidas a campo para conocer las empresas sanjuaninas Almar y Almazara. Así como también mañana visitarán emprendimientos emplazados en Pedernal como la Bodega Graffigna Yanzón, Finca La Yesca del Grupo Peñaflor y la Finca del Grupo Salentein.