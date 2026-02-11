Familia habilitó el programa Banco Ortopédico

Con la presentación de documentación y certificados médicos más la firma de un convenio, se hará la cesión en comodato, de forma inmediata, de diferentes elementos ortopédicos, a personas sin obra social y sin recursos económicos.

Para responder a las demandas y urgencias de las personas con alguna afección temporaria, relacionada con la motricidad o con alguna patología respiratoria u otras situaciones de salud como un post operatorio, ha comenzado a funcionar el programa Banco Ortopédico, bajo la órbita de la Dirección de Asistencia. Esta iniciativa consiste en la cesión inmediata de diferentes elementos ortopédicos para personas de todas las edades que no cuenten con cobertura de obra social ni tengan recursos económicos para acceder a ellos.

A partir de ahora no será necesaria la tramitación a través de un expediente -lo que implica el paso por diferentes oficinas administrativas y auditorías- sino que será suficiente con la presentación del DNI (original y fotocopias) de la persona que requiera cualquier elemento de apoyo médico, también de un familiar o vínculo cercano que oficie de garante (tiene que ser una persona mayor de 18 años) más la solicitud del médico en la que se detalle los soportes ortopédicos que necesita y por cuánto tiempo será el tratamiento, una copia de la historia clínica o informe médico. En caso de contar con obra social, la negativa de cobertura de dicho elemento. También habrá que firmar un convenio de comodato y una declaración jurada para hacer efectiva la entrega de manera inmediata.

Las gestiones se deberán realizar en las oficinas de la Dirección de Asistencia, ubicadas en el Primer Piso, Núcleo 1 del Centro Cívico.

Este nuevo sistema agilizará y facilitará la entrega del material necesario por un plazo máximo de hasta 90 días, pudiéndose extender o renovar por un nuevo período, con un nuevo pedido médico.

Una vez finalizado el uso, personal técnico del ministerio, retirará del domicilio indicado en la documentación, los elementos ortopédicos que, para que pueda prestarse a otra persona, se someterá a un proceso de higienización, esterilización y mantenimiento.

Entre los elementos que tiene en existencia en el Banco Ortopédico hay sillas de rueda hasta 50 kilos (para niños), 100 kilos y 150 kilos; camas ortopédicas; muletas regulables para niños y adultos; bastones trípode, antebranquiales (son los que tienen un soporte adicional para apoyar el antebrazo), de madera, bastones regulables para adultos, también regulables para niños. Además, andadores de marcha posterior y de marcha anterior; colchones antiescaras (inflables) y articulados (más flexible y se adapta a distintas posiciones); inodoros portátiles; elevadores de inodoros; botas ortopédicas de diferentes medidas (desde el número 30 al 45); nebulizadores; aspiradores; saturadores; inmovilizadores de rodillas: cabestrillos izquierdos y derechos; concentradores de oxígeno, vallenatos o corsets, cuellos ortopédicos.

La demanda no contempla los casos de largo tratamiento, que sí deberán tramitarse por expediente.