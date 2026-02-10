Fortalecimiento de alianzas estratégicas: Orrego recibió al Cónsul de Alemania en Mendoza

En un encuentro clave para el desarrollo económico y productivo de la provincia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo una reunión protocolar en Casa de Gobierno con el cónsul de Alemania en Mendoza para la región Nuevo Cuyo, Andreas Vollmer. La visita tuvo como eje central la minería y la búsqueda de socios estratégicos para asegurar el suministro de materiales críticos para la industria europea.

Durante la reunión, Vollmer destacó el liderazgo histórico de San Juan en materia minera. El diplomático fue enfático al señalar que Alemania busca activamente vincular sus empresas con las provincias que integran la Mesa del Cobre, con el objetivo de diversificar sus proveedores y reducir la dependencia de otros mercados internacionales.

«Necesitamos conectar nuestras empresas alemanas con provincias como San Juan… para asegurar material crítico y no depender de otros países», afirmó el cónsul.

La relación entre ambos estados se perfila como una «simbiosis productiva». Según la visión de la delegación alemana, la complementariedad entre los recursos naturales de San Juan y el desarrollo tecnológico e industrial de Alemania es el motor que impulsará esta nueva etapa de cooperación.

Vollmer, quien ha mantenido múltiples reuniones con el gobernador Orrego, confirmó que regresará a la provincia para dar seguimiento a estos compromisos, reafirmando el interés de su país en San Juan como un aliado indispensable en el Cono Sur.

