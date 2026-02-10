Un detenido por sustraer efectos en Barrio Conjunto VI
Un hombre de 34 años, identificado como Mercado, fue detenido en Barrio Conjunto VI, La Bebida, por encubrimiento.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:20 hs, cuando la policía recibió una denuncia sobre la sustracción de un televisor y otros efectos de una vivienda.
La víctima de 33 años, denunció el robo de un televisor LG de 43 pulgadas, un control remoto y una colcha de polar rosada.
La policía inició una investigación y logró identificar a Mercado como el presunto responsable del encubrimiento. El hombre fue detenido en su domicilio en el Asentamiento Medalla Milagrosa, La Bebida.
Los efectos sustraídos fueron recuperados y se encuentran en poder de la policía. Mercado se encuentra a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Bonomo Fernando, y está siendo investigado por el delito de encubrimiento.