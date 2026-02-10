Detenido por intentar robar un TV de una vivienda en Capital

Un joven de 18 años, identificado como Figueroa, fue detenido en Capital por robo agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en calle Salta Norte, barrio Agua y Energía, cuando el sospechoso intentó sustraer un televisor de una vivienda. La policía fue alertada por una vecina y logró aprehender al joven cuando huía con el televisor envuelto en una sábana naranja.

La víctima de 61 años, informó que el autor del hecho había violentado una ventana del fondo de la vivienda y escalado la pared medianera para ingresar. Se secuestró una barra de hierro macizo que había sido utilizada para romper la ventana.

El detenido se encuentra a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Caballero Vidal Agustín.