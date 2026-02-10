Recuperan motocicleta con pedido de secuestro en control vehicular

En un operativo de Policía Caminera, la policía secuestró una motocicleta Honda Wave, color negro, con pedido de secuestro vigente por hurto calificado.

El vehículo, conducido por un joven de 18 años, fue interceptado cuando circulaba por la vía pública. Al verificar los datos, se constató que los números de motor y cuadro no coincidían con el dominio exhibido.

La motocicleta presenta un pedido de secuestro desde el 7 de agosto de 2024, en el marco de una causa por hurto calificado. El conductor fue identificado y licenciado, quedando vinculado a una causa por presunto encubrimiento.

El rodado fue trasladado a Comisaría 9ª, donde quedó formalmente secuestrado junto a la documentación correspondiente. La causa se encuentra a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.