La UCC suspende las clases

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
Suspende

La Universidad Católica de Cuyo, en la provincia de San Juan, suspende las clases turno tarde – noche, por inclemencias del tiempo, viento Zonda.

