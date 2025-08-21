Suspenden las clases en San Juan turnos vespertino y nocturno

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto.

La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.