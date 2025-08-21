Mirna Moral no tiene competidores

EL REPORTERO 21 de agosto de 2025
Mirna Moral y el cargo

La Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio Mirna Moral, presentó su lista para las próximas elecciones de octubre y al momento del cierre, nadie se postuló.

En el Audio, Mirna Moral se refiere al respecto.

