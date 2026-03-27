Los empleados públicos tendrán acreditados sus haberes el 31 de marzo

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anuncia el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de marzo de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el martes 31 de marzo.

En esta ocasión incluirán un incremento del 5%.

Además, se recuerda que el 15 de abril se pagará un bono no remunerativo y no bonificable de $120.000 destinado a todos los agentes de la Administración Pública Provincial y trabajadores contratados del Estado.

Cabe destacar que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa – Extra cash.