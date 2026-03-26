Orrego dio inicio al IRONMAN 70.3 y San Juan se convierte en el epicentro mundial del triatlón

El gobernador inauguró la competencia internacional que reúne a atletas de 35 países y potencia la matriz productiva y turística de la provincia.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este jueves en el Teatro del Bicentenario la presentación oficial del IRONMAN 70.3, una de las competencias de triatlón más prestigiosas a nivel internacional. Este evento, que llega a la provincia por quinta vez en su historia, representa un hito deportivo de gran magnitud organizado por World Triatlón Company, con el patrocinio de empresas privadas como Veladero y Baggio, y el respaldo del Gobierno de San Juan mediante un trabajo interministerial.

En la ceremonia, acompañaron al gobernador el secretario de deporte de la provincia, Pablo Tabachnik; el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Alfredo Aciar; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; la secretaria de Turismo Belén Barboza y la intendente de la ciudad de San Juan, Susana Laciar, entre otras autoridades provinciales y municipales. También estuvieron presentes James Farrell, director regional para Latinoamérica del IRONMAN Global; Rubén Sciutto, en representación de Event Sports quien tiene a su cargo los derechos de IRONMAN; y Laura Hernández, superintendente de Relaciones Institucionales de Veladero.

Durante el acto, el gobernador Orrego manifestó: «quiero comenzar agradeciendo a todos los presentes. Para nosotros tener la oportunidad de poder disfrutar de este evento, veía en las imágenes, las recordaba del año pasado, la verdad que ponen la piel de gallina, porque ahí se ve el esfuerzo y el sacrificio, se ve disciplina, y además también la oportunidad de poder ser parte de un evento que se considera de alto calibre a nivel internacional y donde van a poder competir junto a equipos, no sólo de la Argentina, sino de 35 países del mundo».

El mandatario añadió que «este evento nos da la oportunidad no solo de desarrollar oportunidades, porque siempre existe una política de Estado, sino también nos da la oportunidad de demostrar lo intrínseco que tenemos los sanjuaninos, que es poder compartir nuestra matriz productiva, por eso está la Expo. Hoy también vamos a tener la oportunidad de disfrutar y eso es poder también dar a conocer nuestros productos, nuestros vinos, nuestro aceite de oliva, nuestros pistachos».

Finalmente, concluyó señalando que «este es el fin de semana, seguramente va a ser el fin de semana donde vamos a contar con distintas emociones”.

Por su parte, Sciutto expresó su gratitud diciendo: «una vez más agradecido por recibirme y recibirnos en esta provincia que cada día y cada año la queremos más. Y a todos aquellos que de una u otra manera nos acompañan cada vez con más ganas, y con más amor a esta carrera que ya es de todos los sanjuaninos».

Además, destacó la posición de la provincia al afirmar que «muchas veces yo digo en otros lados que San Juan es la carrera icónica de la Argentina y por ahí me viene a hablar, pero es lo que siento y me siento cada vez más sanjuanino, sinceramente ver la ciudad como está, ver la provincia, ver la limpieza, ver las luces, ver el asfalto nuevo, ver cómo progresa año tras año esta provincia y esta ciudad nos llena de orgullo poder ser agasajados por ustedes, y poder traer este evento».

Sciutto también resaltó que «esta conjunción de lo público y de lo privado hace que las cosas salgan cada vez mejor, porque cada uno conocemos nuestros roles, cada uno sabemos hacia dónde vamos y ninguno de nosotros tiene celos de lo que está haciendo el otro, todo lo contrario».

En sintonía con estas declaraciones, Cerimedo puso en valor que San Juan es pionera mundial al albergar las tres instancias oficiales de IRONMAN, lo que consideró un mérito de la gestión gubernamental. Cerimedo subrayó el éxito de la convocatoria con un nuevo «sold out», destacando que la presencia de hasta un 30% de atletas extranjeros y miles de turistas garantiza que las imágenes de los paisajes sanjuaninos recorran el mundo, potenciando el turismo y la economía local. Este evento no solo es una competencia atlética, sino una plataforma integral que une el deporte con la cultura y la producción local, fortaleciendo la identidad sanjuanina ante los ojos del mundo.

Actividades para disfrutar en familia

Las actividades comenzaron este jueves con la apertura de la Expo IRONMAN y la tienda oficial en la Plaza del Bicentenario, complementadas con una masterclass sobre herramientas de entrenamiento y presentaciones musicales en la explanada del teatro.

Durante la jornada del viernes se llevará a cabo la acreditación de atletas y la entrega de kits, junto con charlas técnicas en el Centro Cívico y el inicio del seminario «IRONMAN de los Negocios», que busca fomentar la exportación de productos locales como el pistacho.

El sábado la agenda continuará con la entrega de kits, el ingreso de bicicletas en el Dique Punta Negra y la realización de la carrera IRONKIDS para los más pequeños, además de nuevas charlas técnicas para los competidores.

El domingo será el día central de la competencia, iniciando a las ocho de la mañana con la largada desde el embarcadero de Punta Negra y recorriendo un circuito que contará con diversas postas culturales con música y danza en vivo, para finalizar con la llegada de los atletas en la Plaza del Bicentenario y la premiación nocturna.