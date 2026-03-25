Lucas Martín: Tuve el honor de participar

En el marco del Mes de la Mujer, tuve el honor de participar en un hermoso encuentro junto a mujeres y vecinas del barrio Rivadavia Norte, quienes con compromiso y dedicación hicieron posible este espacio de diálogo, reflexión y encuentro, expreso el Jefe de Prensa de la Municipalidad de Rivadavia, Lucas Martín.

Estos espacios son posibles gracias a una gestión que pone en valor el rol de la mujer y promueve su participación activa en la comunidad. En ese camino, quiero destacar la mirada y el compromiso del intendente @miodowskysergio quien impulsa políticas que acompañan y fortalecen a cada mujer de nuestro departamento.

Seguimos construyendo, escuchando y trabajando para que las mujeres sean protagonistas del presente y del futuro

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