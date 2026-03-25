Sesión preparatoria: será este jueves 26 de marzo

La Cámara de Diputados de San Juan celebrará este jueves 26 de marzo, a las 10 horas, la sesión preparatoria en cuyo transcurso se conformarán las comisiones de Interior y Exterior y fijar los días y horarios de tablas conforme lo dispuesto por los artículos 117 y 180 del Reglamento Interno. Podes seguir la transmisión en vivo en el canal oficial de YouTube (link).

Cabe recordar que los legisladores que integran las Comisiones de Exterior e Interior, serán responsables de recibir y acompañar al gobernador Marcelo Orrego en su llegada al recinto para pronunciar el Mensaje Anual, en el marco de la apertura de sesiones del Periodo Ordinario 2026, prevista para el próximo miércoles 1 de abril.