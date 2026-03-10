Paritaria docente: se concretó una nueva reunión

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
aula vacia dos

Fue la sexta sesión de la primera negociación del 2026.

Este martes 10 de marzo, el Gobierno provincial y el único gremio presente, UDA; ante la ausencia de UDAP y AMET, se reunieron en una nueva reunión paritaria. Esta sesión fue presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutièrrez; y de Educación, Silvia Fuentes.

En esta oportunidad, UDA entregó una propuesta por escrito al último ofrecimiento salarial presentado por el Gobierno, que fue recibida por el Ejecutivo provincial.

Ante esto, el Gobierno convocó a una nueva reunión para el próximo jueves 12 de marzo a las 14hs.

En la reunión participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales. Por parte del gremio UDA, la secretaria Karina Navarro estuvo acompañada de asesores gremiales.

