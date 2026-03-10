¡Quedó inaugurada la segunda parada de colectivo climatizada!

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
parada climatizada

El intendente Sergio Miodowsky encabezó la inauguración de la segunda parada de colectivo climatizada del departamento, una mejora pensada para que los usuarios del transporte público puedan esperar con mayor comodidad y seguridad, frente al frío o el calor.

✅ ¿Qué incorpora esta nueva estación?

Banco

Aire acondicionado frío–calor

Estructura metálica y vidrios de seguridad

TV con información municipal y datos del servicio

📍 Esta intervención forma parte de un plan inicial de cinco estaciones modernas, ubicadas en puntos estratégicos según la afluencia de pasajeros. A la ya instalada en Plaza Madre Universal, se sumarán nuevas paradas en sectores como las universidades y el Hospital Marcial Quiroga.

