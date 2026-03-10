¡Quedó inaugurada la segunda parada de colectivo climatizada!
El intendente Sergio Miodowsky encabezó la inauguración de la segunda parada de colectivo climatizada del departamento, una mejora pensada para que los usuarios del transporte público puedan esperar con mayor comodidad y seguridad, frente al frío o el calor.
¿Qué incorpora esta nueva estación?
Banco
Aire acondicionado frío–calor
Estructura metálica y vidrios de seguridad
TV con información municipal y datos del servicio
Esta intervención forma parte de un plan inicial de cinco estaciones modernas, ubicadas en puntos estratégicos según la afluencia de pasajeros. A la ya instalada en Plaza Madre Universal, se sumarán nuevas paradas en sectores como las universidades y el Hospital Marcial Quiroga.