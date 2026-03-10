Copa Rosa Rivadavia

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
Una tarde a puro fútbol y emociones en la cancha de Sportivo Rivadavia, en una jornada especial enmarcada en el Día de la Mujer. Se jugó con intensidad, con mucho acompañamiento en las tribunas y un partido que se mantuvo parejo hasta el final.

Alianza se quedó con el triunfo por penales frente a Sportivo Rivadavia, cerrando una jornada que se vivió con respeto, pasión y ese clima lindo que tiene el deporte cuando convoca y une.

Gracias a cada jugadora, a los cuerpos técnicos y a quienes se acercaron a alentar y compartir este encuentro. 💚

