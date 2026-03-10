Torneo de futsal femenino

En el marco del Mes de la Mujer, vivimos una gran jornada de futsal femenino en el Parque de Rivadavia, donde equipos del departamento compartieron una jornada llena de deporte, compañerismo y pasión.

Participaron Pumas, Marquesado, Cloromiro y Club Rivadavia, en un encuentro que puso en valor el crecimiento del deporte femenino y el compromiso de tantas mujeres que lo impulsan día a día.

Seguimos generando espacios para el deporte, el encuentro y el reconocimiento a las mujeres de nuestro departamento. 💪🏼

