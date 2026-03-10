¿Querés sumarte a los Talleres Culturales?

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
taller cultural

Inscripciones abiertas 👉🏼requisito: asistir con DNI).

📅 Lunes 9 y martes 10 de marzo

🕘 9 a 13 y 17 a 20 hs

📍 Secretaría de Gobierno – Av. Libertador 5168 oeste

parada climatizada

¡Quedó inaugurada la segunda parada de colectivo climatizada!

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
jugadoras riv

Copa Rosa Rivadavia

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026
riv cumple

Torneo de futsal femenino

EL REPORTERO 10 de marzo de 2026