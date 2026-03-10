RIVADAVIA ¿Querés sumarte a los Talleres Culturales? EL REPORTERO 10 de marzo de 2026 Inscripciones abiertas requisito: asistir con DNI). Lunes 9 y martes 10 de marzo 9 a 13 y 17 a 20 hs Secretaría de Gobierno – Av. Libertador 5168 oeste Navegación de entradas Anterior: Vecinos de Santa LucíaSiguiente: Torneo de futsal femenino Más historias RIVADAVIA ¡Quedó inaugurada la segunda parada de colectivo climatizada! EL REPORTERO 10 de marzo de 2026 RIVADAVIA Copa Rosa Rivadavia EL REPORTERO 10 de marzo de 2026 RIVADAVIA Torneo de futsal femenino EL REPORTERO 10 de marzo de 2026