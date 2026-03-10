Vecinos de Santa Lucía

Este martes a las 9:00 horas comienzan las inscripciones para los cursos gratuitos del programa «Aprender, Trabajar y Producir» del Ministerio de @produccionsj

INSCRIPCIÓN ONLINE: https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar/index.php?depto=Santa%20Luc%C3%ADa#ofertasFormativas

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL: Para quienes no puedan hacerlo online, los esperamos en la Oficina de Empleo de la Municipalidad (Hipólito Irigoyen 2171, antes de Gorriti, frente a la Comisaría 5°)

¡No te quedes afuera!

Los cupos son limitados