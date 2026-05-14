San Juan se prepara para vivir el Desafío Punta Negra

La competencia se ha convertido en una de las tradicionales del trail running nacional.

Del 22 al 24 de mayo de 2026, la provincia de San Juan volverá a latir al ritmo del trail running con la 14ª edición del Desafío Punta Negra, una competencia que ya se consolidó como una de las más importantes de Sudamérica. Con el aval de la International Trail Running Association y siendo carrera clasificatoria para el prestigioso circuito de trail running para el año 2026, el evento promete reunir a corredores de toda la región en un entorno natural único.

Bajo la organización de Adventure Pro, el desafío convoca a atletas de todos los niveles a vivir una experiencia que trasciende lo deportivo: “Somos más que kilómetros. Somos comunidad, historias compartidas y la pasión por el trail. El Desafío Punta Negra no se corre solo en la montaña, se corre dentro de cada uno. Lo que queda después de cruzar la meta es lo que nos une.”

El Gobierno de San Juan , a través de su política de fomento al deporte y el turismo, brinda un respaldo estratégico fundamental al Desafío Punta Negra. Este apoyo asegura una infraestructura de excelencia en el imponente escenario del perilago, la que es puesta a disposición de los corredores provenientes de diversos puntos del país.

La llegada de estos atletas es vital, ya que actúa como un motor de desarrollo económico para la provincia, dinamizando la hotelería y la gastronomía local mientras posiciona a San Juan como un destino de elite para este tipo de competencias.

Con epicentro en el imponente Dique Punta Negra , los circuitos ofrecerán una combinación perfecta de exigencia técnica, paisajes impactantes y emoción constante. Cerros desafiantes, filos intensos y vistas panorámicas acompañadas por el reflejo del sol sobre el espejo de agua serán parte del recorrido.

“San Juan es sinónimo de aventura. Custodiada por la Cordillera de los Andes, la Precordillera y las Sierras Pampeanas, nuestra provincia ofrece un escenario natural incomparable. El Dique Punta Negra es el corazón de este desafío. 300 días de sol al año garantizan la mejor experiencia, aunque la montaña siempre guarda sorpresas.”

Distancias para todos los niveles

El Desafío Punta Negra 2026 contará con una amplia variedad de distancias, pensadas para corredores de diferentes perfiles:

• Ultratrail: 100K y 70K

• Pro Marathon: 42K, 30K, 20K, 12K y 5K

• Kids: modalidad participativa para los más pequeños

Información clave para corredores

Durante el mes de mayo, las condiciones climáticas en San Juan presentan temperaturas que oscilan entre los 5° y 21°, con baja probabilidad de lluvias. Desde la organización recomiendan asistir con indumentaria técnica de trail, protección solar y lentes de sol.

La Expo Desafío y el retiro de kits se realizarán en el Camping Cerro Blanco, punto estratégico para los participantes.

Inscripciones abiertas

Los interesados en ser parte de esta experiencia ya pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://esfuerzodeportivo.com/desafiopuntanegra2026

El Desafío Punta Negra no es solo una carrera: es una invitación a superarse, a conectar con la naturaleza y a formar parte de una comunidad que crece año tras año en el corazón de San Juan.