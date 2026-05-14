Conmebol rechazó la apelación de River por la expulsión de Santiago Beltrán

Santiago Beltrán, el hombre del momento en River, se perderá el próximo partido de Copa Sudamericana ante Bragantino. Ahora sí es un hecho. Pese al intento de la dirigencia del Millonario de remover la roja, según pudo saber TyC Sports, Conmebol rechazó la apelación y quedó confirmado que el arquero está formalmente suspendido para el cruce del miércoles en el Monumental.

El máximo ente del fútbol sudamericano consideró correcta la decisión del árbitro Derlis López de expulsar al golero de 20 años frente a Carabobo, en aquel épico encuentro que el Millonario terminó ganando con Matías Viña improvisado bajo los tres palos y gracias al gol agónico de Maximiliano Salas. En ese sentido, no hizo lugar al reclamo de la institución de Núñez y la sanción se mantendrá tal como estaba prevista.

¿Por qué River se ilusionó con revertir el fallo? El arquero salió del área a cinco minutos del final y cortó un ataque de Joshuan Berríos que le valió la roja tras una revisión del VAR, pero en el club sostenían fervientemente que hubo un error reglamentario en la sanción. Según argumentaron en la apelación presentada ante Conmebol, basándose en tres antecedentes —el de Gonzalo Plata fue el más reciente—, Beltrán no era el último hombre en una acción que el juez interpretó como “ocasión manifiesta de gol”.