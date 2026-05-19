Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores
Este martes, desde las 21.30, Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, por la quinta fecha del Grupo D. El Xeneize necesita ganar para llegar a la última fecha con muchas chances de meterse en octavos de final. Para este partido, Claudio Úbeda volverá a apelar al equipo de memoria, aunque con tres variantes puntuales, solo una de ellas por motivos futbolísticos.
La formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores
- Hora: 21.30.
- TV: Fox Sports y Telefe.
- Árbitro: Jesús Valenzuela.
- Estadio: La Bombonera.