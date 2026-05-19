Este martes, desde las 21.30, Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, por la quinta fecha del Grupo D. El Xeneize necesita ganar para llegar a la última fecha con muchas chances de meterse en octavos de final. Para este partido, Claudio Úbeda volverá a apelar al equipo de memoria, aunque con tres variantes puntuales, solo una de ellas por motivos futbolísticos.

La formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports y Telefe.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

Estadio: La Bombonera.