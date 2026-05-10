Detuvieron a un hombre con un revólver en un bar de Chimbas tras negarse a pagar la cuenta

CHIMBAS — Personal policial detuvo en la madrugada a un hombre que tenía un revólver luego de protagonizar disturbios en el Bar Mala Idea, en calle Mendoza al 457 Norte.

El hecho ocurrió cerca de las 03:50, cuando efectivos de Casilla Parque de Independencia y de la Unidad Operativa Chimbas Este llegaron al lugar por un llamado al 911. El dueño del local, de 43 años, y la mesera denunciaron que dos hombres estaban molestando a los clientes y se negaban a pagar lo consumido.

Según el relato policial, uno de los sujetos salió a la vereda con un trago en la mano y, al volver a pedírsele que abonara, respondió que no lo haría porque seguiría en el lugar. En ese momento, se tocó la cintura e insinuó tener un arma, por lo que se alertó a la policía.

Al arribar los efectivos, uno de los señalados —identificado como Aballay, de 43 años, intentó huir del lugar. Fue aprehendido de inmediato y arrojó un arma de fuego tipo revólver.

El segundo hombre fue identificado, se le realizó un palpado de urgencia y no se le encontraron elementos comprometedores. Se le solicitó que abonara el consumo, pero manifestó no tener dinero.

El procedimiento quedó a cargo del ayudante fiscal Sergio Cuneo, quien se comunicó con la fiscal de turno, Dra. Yanina Galante, y dio inicio al procedimiento de flagrancia por tenencia ilegítima de arma de fuego.