San Juan será sede de las Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Química y en Alimentos de Cuyo

Las JOREIQA serán un espacio integral para que el estudiantado se reúna a aprender, propiciar el debate de ideas y compartir vivencias. Se desarrollarán del 12 al 14 de agosto.

La Comisión Organizadora de la Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos y Química (ASEIAQ), en conjunto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y en Alimentos (ANEIQA) y la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, llevará a cabo la XXVI edición de las Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Química y en Alimentos (JOREIQA) del 12 al 14 de agosto.

El evento está diseñado como un espacio integral para que las y los estudiantes se reúnan a aprender, propiciar el debate de ideas, compartir vivencias y fortalecer competencias técnicas e interpersonales en su camino hacia el ejercicio profesional de la ingeniería.

Durante las tres jornadas se dictarán cursos prácticos sobre:

-Herramientas digitales y de cómputo: Excel y Python aplicado a la termodinámica.

-Habilidades blandas y diseño: Introducción al diseño gráfico para profesionales.

-Sostenibilidad y producción: Biomasa, petroquímica y cultivo de hongos comestibles.

-Calidad alimentaria: Manipulación segura de alimentos.

Asimismo, la grilla académica se complementará con tres bloques centrales de conferencias enfocados en Ingeniería Verde, Habilidades Blandas e Ingeniería en Alimentos.

Como parte del vínculo con el sector socio-productivo, los asistentes realizarán visitas técnicas guiadas a destacadas industrias farmacéuticas y alimenticias radicadas en la provincia de San Juan, permitiéndoles conocer de cerca los procesos productivos en planta.

Alcance regional y participación estudiantil

Se prevé la asistencia de alrededor de 100 participantes, convocando no solo a estudiantes de Ingeniería Química y en Alimentos, sino también de carreras afines como Ingeniería Industrial y Tecnología de los Alimentos.

El encuentro ya cuenta con una destacada proyección regional tras confirmar la participación de delegaciones provenientes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), consolidando a la UNSJ como un polo de integración universitaria en la Región Cuyo.