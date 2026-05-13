Se viene la oferta deportiva de “Deporte Adaptado” con más de 400 participantes



Este jueves 14 de mayo, desde las 8:30 horas, el Espacio Las Palmeras del Estadio Aldo Cantoni recibirá una nueva jornada deportiva inclusiva organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, dependiente de la Subsecretaría de Deporte Social, con la participación de alrededor de 400 niños y niñas de distintas instituciones

La actividad contará con el acompañamiento de los programas “Deporte Adaptado”, “Formación Deportiva” e “Incluime”, en una propuesta que busca seguir fortaleciendo la inclusión, la participación y el acceso al deporte para todos.

Del encuentro participarán instituciones educativas de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades, además de centros de salud, hospitales públicos y privados e instituciones deportivas, en una jornada pensada para compartir experiencias, promover valores y generar espacios de integración a través del deporte.

Además, la actividad cuenta con Resolución y cambio de tarea, facilitando la participación de docentes y profesionales que acompañarán a los chicos durante la jornada.

Por otra parte, desde la organización recordaron que las inscripciones para la Oferta Deportiva 2026 continúan abiertas hasta mañana miércoles 13 de mayo. Las primeras 15 instituciones inscriptas recibirán kits deportivos.

Las instituciones interesadas deberán enviar la planilla de inscripción al correo capacitacionesdpei@gmail.com, mientras que por consultas podrán comunicarse vía WhatsApp al 2645594420.