Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

EDITOR 19 de mayo de 2026
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Este martes, desde las 21.30, Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, por la quinta fecha del Grupo D. El Xeneize necesita ganar para llegar a la última fecha con muchas chances de meterse en octavos de final. Para este partido, Claudio Úbeda volverá a apelar al equipo de memoria, aunque con tres variantes puntuales, solo una de ellas por motivos futbolísticos.

La formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30.
  • TV: Fox Sports y Telefe.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela.
  • Estadio: La Bombonera.

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