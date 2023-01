En la mañana de este martes, mientras visitaba la Colonia de Verano en el Camping Municipal, los chicos y chicas que disfrutaban de la pileta y del calorcito, me desafiaron a tirarme 🏊🏻‍♂️💦. Como verán, con 36 grados de calor 🥵 no lo dudé ni un segundo🤣.

Me alegraron y refrescaron la mañana! manifestó el intendente Cristian Andino.