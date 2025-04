El básquet masculino realizará su Torneo Apertura Máster

Comenzará este lunes 7 de abril y contará con la presencia de 11 equipos.

En la sede de la Federación de Básquetbol San Juan, en reunión de delegados, quedó establecido el sistema de competencia para la edición 2025 del Torneo Máster+35. El campeonato comenzará este lunes 7 de abril y contará con la presencia de 11 equipos.

El coordinador de la categoría Sebastián Echevarría junto al encargado de Programaciones Enrique Silva presidieron la reunión a la que asistieron Miguel Rodríguez de COMU, Oscar Cuevas de Isca Yacú, Oscar López de Del Bono, Darío de la Vega de Lanteri, Marcelo Escobar de Urquiza, y Eduardo Vega de Achalay, último campeón de la categoría. En dicha reunión se definió el formato del torneo, con fase regular donde jugarán todos contra todos, con una posterior clasificación de los ocho primeros, que luego se enfrentarán al mejor de tres partidos de la siguiente manera:

Primero vs octavo

Segundo vs séptimo

Tercero vs sexto

Cuarto vs quinto

De esos enfrentamientos salen cuatro clasificados, que juegan llaves de semifinales al mejor de tres partidos, cuyo formato se repite en la instancia final.

Equipos participantes Torneo Apertura 2025

1 Isca Yacú

2 COMU

3 Impulso

4 Achalay

5 Lanteri

6 La Gloria

7 Del Bono

8 Urquiza

9 Aramburu

10 La Granja (CEF N°20)

11 Santo Domingo

Fixture 1° fecha:

Lunes 7-4

22:00 – Aramburu vs Achalay – cancha Aramburu

Martes 8-4

22:00 – Santo Domingo vs Comu – cancha Santo Domingo

23:00 – Urquiza vs Lanteri – cancha Urquiza

Miércoles 9-4

22:00 – Centro Impulso vs La Granja – cancha Centro Impulso

22:30 – Del Bono vs La Gloria – cancha Del Bono

Fuente: Federación de Básquetbol San Juan