El equipo San Juan Aventura disputará “Charrúa Extremo” en Uruguay

El deporte aventura es una actividad que está creciendo notablemente en todo el mundo y San Juan no escapa a esa tendencia, máxime teniendo en cuenta la gran cantidad de atletas que se dedican a esta actividad. De allí que esta disciplina tiene un equipo que ya entró en la consideración no sólo nacional, sino en el continente.

Se trata del equipo San Juan Aventura, que se encuentra 14° en el ranking mundial y es el único equipo argentino que clasificó, por ganar carreras, a las dos finales sudamericanas, que se disputarán en Uruguay, del 14 al 16 de febrero y en Paraguay en marzo. La cuarteta mixta que gane clasificará y será invitada al campeonato del mundo a llevarse a cabo en Vancouver, Canadá en setiembre 2025.

A punto de salir hacia Uruguay, cada uno de los integrantes del equipo cuenta sobre su preparación y expectativas previas a la competencia “Charrúa Extremo”.

Claudia Riveros: “La preparación es lo que más disfruto, se sufre un poco pero es aquí donde se forjan los triunfos. Creo que estamos en óptimas condiciones, tuvimos un par de meses para trabajar pensando en Uruguay.

Realizamos entrenamientos muy específicos y predomina el entrenamiento individual porque es difícil coordinar todos los días con los cuatro, ya que todos tenemos diferentes horarios en cuanto a lo laboral, familias, etc. Yo en particular, todavía sigo adaptándome a las carreras de aventura, aprendiendo de la experiencia que cargan compañeros, todavía me queda un largo camino de aprendizaje.

En el equipo hay roles y todos son de suma importancia, la verdad que todas las disciplinas las sigo sintiendo duras, pero bueno la que siento que menos me cuesta es la bici y el kayak.

Las expectativas siempre son altas, hay mucha entrega, mucha pasión de los cuatro, eso te lleva siempre a ir y darlo todo, cueste lo cueste, duela lo que duela, es mucho lo que se hace para llegar a este sudamericano.

Nos vamos a encontrar con equipos de vasta experiencia y con mucho nivel, pero tenemos un equipo mentalmente fuerte lo suficiente como para dar batalla y dejar nuestra bandera bien posicionada”.

Andrés Solera: “En lo personal considero que la preparación realizada es aceptable, un tanto difícil por la fecha de los entrenamientos más fuertes y largos que coincidieron con los meses de más calor en San Juan, eso dificulta en gran medida. Pero dentro de las posibilidades hicimos lo mejor posible.

Particularmente, con mi preparador físico Gustavo Milla venimos trabajando hace tiempo, en los últimos tres meses hicimos una preparación específica para esta carrera en base a la altimetría de la zona que vamos a competir, como así también con mi masajista Lucas Navarro para compensar las cargas.

Respecto a los roles de cada uno, en los equipos de carreras de expedición es fundamental dividir tareas ya que son muchos elementos, horas y disciplinas que realizar lo que implica cada uno tenga su rol, es lo óptimo. En mi caso soy el navegante del equipo.

Donde más cómodo me siento es en bicicleta debido a mis orígenes deportivos y orientación sería la que más disfruto, el déficit se plantea en el kayak.

A esta carrera vamos con la mirada puesta en traer el sudamericano para Argentina, creo que es posible ya que en 2023 también competimos contra equipos internacionales de gran nivel y pudimos quedarnos con el primer lugar en una de las fechas de circuito mundial, así es que intentaremos ir por el primer lugar”.

Martín Osores: “Creo que el equipo llega en óptimas condiciones físicas, seguramente, porque todos han entrenado, pero sobre todo llegamos en óptimas condiciones mentales, porque el equipo el último semestre del año pasado corrió tres carreras donde tuvimos una performance muy buena y eso nos permitió llegar al fin de año con mucha motivación y arrancar el año con muchas ganas para llegar de la mejor manera al sudamericano.

El equipo ha entrenado en forma conjunta mayormente en la disciplina de kayak y en las demás disciplinas hemos hecho algunos entrenamientos en equipo, pero generalmente todo lo hemos entrenado en forma individual.

Soy el capitán del equipo y lo que intento hacer es transmitir tranquilidad, confianza experiencia y tratar de que cada uno en su rol se fortalezca lo que más se puede. Trato de llegar en todas las disciplinas de la misma manera, creo que hace muchos años me sentía más cómodo en una disciplina que en otra, pero hoy me enfoco en tratar de llegar fuerte para todas; llegar más fuerte de cabeza en cada disciplina.

Las expectativas que tenemos para este sudamericano es ir a ganar, a darlo todo de principio a fin, enfocados en intentar ganar la carrera. Nos vemos bien para medirnos con el equipo de otros países, ya lo hemos hecho, lo venimos haciendo hace muchos años y consideramos que tenemos mucho para poder dar pelea”.

Lucas Masman: “La preparación ha estado clave. Hemos podido entrenar dentro de los tiempos que tenemos y las tareas de cada uno por trabajo y familia. La verdad que le hemos puesto mucho énfasis a los entrenamientos.

Creemos que estamos en óptimas condiciones para poder pelear esta carrera en Uruguay. Hay días que si no podemos entrenar con el grupo y cada uno ha entrenado solo.

Por ahí, en la disciplina que uno ha estado, no que le cueste más, sino que en la menos ha estado entrenando y bueno por esa razón, a veces hemos entrenado solos.

Mi rol específico en el equipo es ayudar por ahí a ir atento a las raciones de comida, de agua, ir atento al navegador y físicamente si alguien necesita de ayuda, poder asistirlo.

En la disciplina que me siento mejor es el ciclismo, el mountain bike.

Las expectativas son todas, la verdad que estamos con muchas ganas para medirnos y estar a pleno en esta carrera que va a tener una plaza de corredores muy competitiva, donde van a ir a buscar todos buenos resultados. La verdad que estamos con muchas ganas de estar ahí para para darlo todo”.

El equipo San Juan Aventura disputará “Charrúa Extremo” en Uruguay

Será la primera final sudamericana de deporte aventura. En marzo competirá en Paraguay.

El deporte aventura es una actividad que está creciendo notablemente en todo el mundo y San Juan no escapa a esa tendencia, máxime teniendo en cuenta la gran cantidad de atletas que se dedican a esta actividad. De allí que esta disciplina tiene un equipo que ya entró en la consideración no sólo nacional, sino en el continente.

Se trata del equipo San Juan Aventura, que se encuentra 14° en el ranking mundial y es el único equipo argentino que clasificó, por ganar carreras, a las dos finales sudamericanas, que se disputarán en Uruguay, del 14 al 16 de febrero y en Paraguay en marzo. La cuarteta mixta que gane clasificará y será invitada al campeonato del mundo a llevarse a cabo en Vancouver, Canadá en setiembre 2025.

A punto de salir hacia Uruguay, cada uno de los integrantes del equipo cuenta sobre su preparación y expectativas previas a la competencia “Charrúa Extremo”.

Claudia Riveros: “La preparación es lo que más disfruto, se sufre un poco pero es aquí donde se forjan los triunfos. Creo que estamos en óptimas condiciones, tuvimos un par de meses para trabajar pensando en Uruguay.

Realizamos entrenamientos muy específicos y predomina el entrenamiento individual porque es difícil coordinar todos los días con los cuatro, ya que todos tenemos diferentes horarios en cuanto a lo laboral, familias, etc. Yo en particular, todavía sigo adaptándome a las carreras de aventura, aprendiendo de la experiencia que cargan compañeros, todavía me queda un largo camino de aprendizaje.

En el equipo hay roles y todos son de suma importancia, la verdad que todas las disciplinas las sigo sintiendo duras, pero bueno la que siento que menos me cuesta es la bici y el kayak.

Las expectativas siempre son altas, hay mucha entrega, mucha pasión de los cuatro, eso te lleva siempre a ir y darlo todo, cueste lo cueste, duela lo que duela, es mucho lo que se hace para llegar a este sudamericano.

Nos vamos a encontrar con equipos de vasta experiencia y con mucho nivel, pero tenemos un equipo mentalmente fuerte lo suficiente como para dar batalla y dejar nuestra bandera bien posicionada”.

Andrés Solera: “En lo personal considero que la preparación realizada es aceptable, un tanto difícil por la fecha de los entrenamientos más fuertes y largos que coincidieron con los meses de más calor en San Juan, eso dificulta en gran medida. Pero dentro de las posibilidades hicimos lo mejor posible.

Particularmente, con mi preparador físico Gustavo Milla venimos trabajando hace tiempo, en los últimos tres meses hicimos una preparación específica para esta carrera en base a la altimetría de la zona que vamos a competir, como así también con mi masajista Lucas Navarro para compensar las cargas.

Respecto a los roles de cada uno, en los equipos de carreras de expedición es fundamental dividir tareas ya que son muchos elementos, horas y disciplinas que realizar lo que implica cada uno tenga su rol, es lo óptimo. En mi caso soy el navegante del equipo.

Donde más cómodo me siento es en bicicleta debido a mis orígenes deportivos y orientación sería la que más disfruto, el déficit se plantea en el kayak.

A esta carrera vamos con la mirada puesta en traer el sudamericano para Argentina, creo que es posible ya que en 2023 también competimos contra equipos internacionales de gran nivel y pudimos quedarnos con el primer lugar en una de las fechas de circuito mundial, así es que intentaremos ir por el primer lugar”.

Martín Osores: “Creo que el equipo llega en óptimas condiciones físicas, seguramente, porque todos han entrenado, pero sobre todo llegamos en óptimas condiciones mentales, porque el equipo el último semestre del año pasado corrió tres carreras donde tuvimos una performance muy buena y eso nos permitió llegar al fin de año con mucha motivación y arrancar el año con muchas ganas para llegar de la mejor manera al sudamericano.

El equipo ha entrenado en forma conjunta mayormente en la disciplina de kayak y en las demás disciplinas hemos hecho algunos entrenamientos en equipo, pero generalmente todo lo hemos entrenado en forma individual.

Soy el capitán del equipo y lo que intento hacer es transmitir tranquilidad, confianza experiencia y tratar de que cada uno en su rol se fortalezca lo que más se puede. Trato de llegar en todas las disciplinas de la misma manera, creo que hace muchos años me sentía más cómodo en una disciplina que en otra, pero hoy me enfoco en tratar de llegar fuerte para todas; llegar más fuerte de cabeza en cada disciplina.

Las expectativas que tenemos para este sudamericano es ir a ganar, a darlo todo de principio a fin, enfocados en intentar ganar la carrera. Nos vemos bien para medirnos con el equipo de otros países, ya lo hemos hecho, lo venimos haciendo hace muchos años y consideramos que tenemos mucho para poder dar pelea”.

Lucas Masman: “La preparación ha estado clave. Hemos podido entrenar dentro de los tiempos que tenemos y las tareas de cada uno por trabajo y familia. La verdad que le hemos puesto mucho énfasis a los entrenamientos.

Creemos que estamos en óptimas condiciones para poder pelear esta carrera en Uruguay. Hay días que si no podemos entrenar con el grupo y cada uno ha entrenado solo.

Por ahí, en la disciplina que uno ha estado, no que le cueste más, sino que en la menos ha estado entrenando y bueno por esa razón, a veces hemos entrenado solos.

Mi rol específico en el equipo es ayudar por ahí a ir atento a las raciones de comida, de agua, ir atento al navegador y físicamente si alguien necesita de ayuda, poder asistirlo.

En la disciplina que me siento mejor es el ciclismo, el mountain bike.

Las expectativas son todas, la verdad que estamos con muchas ganas para medirnos y estar a pleno en esta carrera que va a tener una plaza de corredores muy competitiva, donde van a ir a buscar todos buenos resultados. La verdad que estamos con muchas ganas de estar ahí para para darlo todo”.