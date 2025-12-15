El fútbol femenino sanjuanino definió a sus campeonas en una jornada a puro cierre de temporada



Este domingo, en la cancha de Colón Junior, la Liga Sanjuanina de Fútbol Femenino cerró su calendario 2025 con la definición de las Copas de Plata y Oro en las distintas categorías, ante un importante marco de público.

La actividad comenzó en horas de la mañana, cuando en la cancha de Colón Junior se disputó la final de la Copa de Plata de Primera División, entre Sportivo Desamparados y 9 de Julio. En un partido intenso y muy disputado, el conjunto del este sanjuanino se imponía por 2 a 0, pero Sportivo logró empatar el encuentro y forzar la definición desde los doce pasos. En la tanda de penales, el equipo puyutano fue más efectivo y se quedó con la Copa de Plata, desatando el festejo de sus jugadoras y cuerpo técnico.

Ya en horario de la tarde, se dio inicio a las finales de Copa de Oro. En primer término, se jugó la final de la categoría Reserva, donde Atenas de Pocito se enfrentó a Sportivo Desamparados. El conjunto mirasol logró imponerse por la mínima diferencia, 1 a 0, y levantó la copa tras un encuentro parejo y muy cerrado.

Finalmente, llegó el turno de la gran final de la Copa de Oro de Primera División, protagonizada por San Martín y el equipo de la Universidad. Ambos conjuntos, los mejores del torneo, se enfrentaron en un partido que coronó una vez más al conjunto verdinegro. Con esta consagración, San Martín se quedó nuevamente con la Copa de Oro y se consagró campeón del año, teniendo en cuenta que también había levantado el trofeo en la primera parte del torneo.

De esta manera, se cumplió y culminó el calendario de competencia del fútbol femenino en la provincia de San Juan, en una jornada que contó con un importante marco de público durante las tres finales disputadas en la cancha de Colón Junior, reafirmando el crecimiento y la consolidación del fútbol femenino sanjuanino.