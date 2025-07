Florencia Díaz Philippi logró clasificar al mundial de Ironman en Hawai

La triatleta sanjuanina ganó el Ironman de Vitoria, en su categoría, logrando también clasificar el mundial de media distancia en Marbella.

La triatleta sanjuanina, radicada en España, Florencia Díaz Philippi, ganó el Ironman de Vitoria en España (en su categoría) y obtuvo su pasaporte para disputar el mundial en Hawai, el cual es considerado uno de los eventos más desafiantes y prestigiosos del mundo del triatlón que se correrá el 11 de octubre.

Desde principio de temporada, Flor se había fijado como su principal objetivo tener una buena actuación en esta competencia, disputada en el norte de España, para lograr la tan ansiada clasificación a la competencia mundialista.

Desde Europa, la atleta sanjuanina comentó: “La carrera la hice en 9 horas 50 minutos 45 segundos. Este Ironman Vitoria es la cuarta vez que lo hago, la cuarta edición, entonces he tenido buenos resultados, pero en ésta en particular ha sido la que mejor me ha ido en cuanto a tiempo final; tuve una natación muy buena dentro de lo normal, de lo esperado, el agua estaba muy tranquila estaba bastante claro, se veían perfectas las boyas, es que es un espejo, la verdad que el sitio es espectacular.

En la bici salí con muchísima fuerza, se atraviesan algunos pueblos típicos vascos con unas lomas de burro y salté en una y se me saltaron los bidones con los carbohidratos y también el Garmin, el potenciómetro donde voy viendo los datos de la bici, así que tuve que hacer el resto de la carrera sin datos, por sensaciones, por eso es la importancia también de conocerse los ritmos y demás, y la verdad que salió una bici espectacular; ha sido mi mejor media de velocidad en Ironman en distancia de Ironman de todos los tiempos, así que bueno eso me dejó con un buen margen para bajarme a correr.

Cuando me bajé a correr, si bien lo que tiene Victoria en particular y las carreras en general en parte en el País Vasco, es el público que es espectacular y te empujan y te alientan, es que te llevan en volandas. Pero aun así, la verdad que cuando me bajé a correr estaba bastante agitada y hacía bastante calor. Quería hacer una muy buena marca y salí como medio fuertecito al principio y enseguida me di cuenta que no iba a ser, que no estaba teniendo el mejor día para correr, estaba muy agitada y eso no es bueno para una maratón de 42 kilómetros así que no me quedó otra que bajar el ritmo y tirar de cabeza que eso también es parte de este deporte, poner un pie delante del otro así una y otra vez, una y otra vez hasta por fin llegar a la meta que aunque no salió mi mejor maratón, sí que es verdad que el resultado final, que es el que importa, fue espectacular, quedando primera de mi categoría y en realidad quedé quinta de la general de grupo de edad, 12 contando a las profesionales.

Realmente, de grupo de edad, que es donde yo estoy participando este año, quedé quinta de la general y primera de mi categoría, que eso me dio el slot directo al mundial de Ironman en Kona, Hawai, que era mi gran objetivo. Ahora, mi gran objetivo es hacerlo bien allí. Así que éste era un paso importantísimo que tenía que dar sí o sí, porque si no, no puedo llegar, claro. Necesito sí o sí el slot. Por ello, objetivo cumplido. Tengo slot para el mundial de Kona en octubre y en noviembre, el mundial de media distancia en Marbella. Así que bueno, representación argentina y sanjuanina, que será un orgullo, que lo voy a dar todo en los dos mundiales.

Finalmente, me parece importante resaltar que con 46 años todavía he podido mejorar, es decir, que se puede seguir trabajando en encontrar la mejor versión, aun cuando se supone que biológicamente vamos a ir decayendo, si se trabaja con constancia se puede lograr, así que eso, por sí mismo, me parece ya todo un éxito”, dijo Flor desde España, con el orgullo de sentirse representante de San Juan y Argentina en los dos mundiales donde estará.

Clasificación Ironman Vitoria-Gasteiz (España) Categoría F45-49 (28 participantes)

1ª María Florencia Díaz Philippi (Argentina) – 9h50m45s

2ª Isabel del Barrio Izquierdo (España) – 10h49m08s

3ª Burcu Aslanagi (Turquía) – 11h00m27s

4ª Olga Korneenkova (Rusia) – 11h08m00s

5ª Hannelore Deprez (Alemania) – 11h14m37s