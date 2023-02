Karim Adarvez finalizó su gira y continuará en Europa

Durante diciembre pasado, el deportista del staff de Alto Rendimiento Karim Adarvez tuvo su debut en los torneos con mayor importancia de judo a nivel internacional, se trata de los dos torneos más grandes de los World Judo Tour el cual se divide en los Torneos Grand Prix que se realizó el pasado 30 y 31 de enero, mientras que el segundo fue el Torneo Grand Slam que se compitió el 4 y 5 de febrero donde él formo parte.

Karim, quien compite en la categoría hasta 66 kilos, integóo el Grupo D en el Torneo Grand Prix en la ciudad de Almada, el judoca sanjuanino debutó en el World Tour con una victoria ante el filipino Shugen Nakano, al que venció por 1 Waza-ari.

En la segunda ronda por cayó 2-0 en Waza-ari ante el coreano Jaehong An, reciente medallista del Grand Slam de París.

La competencia para Karim no quedo ahí entrenó para emprender viaje a París al Grand Slam, el torneo más importante del World Judo Tour.

Su presentación fue ante el alemán Martin Sezt, donde realizó una buena lucha pero lamentablemente cayó por 2 Waza-ari, de esa manera lo dejo sin posibilidades de una segunda ronda.

“En el receso de verano me mantuve entrenando solo con pesas y con la preparación física, luego realicé un campo de entrenamiento de casi de una semana en el CeNARD, para luego emprender viaje a la gira”, resaltó Adarvez, quien además destacó la importancia de la gira, ya que le dará los puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Quedando prácticamente 1 año y 5 meses para que cierre la clasificación, es ahora donde hay que intentar sumar. Si bien esto comenzó con un proyecto personal donde estuvieron los ahorros personales y algunos sponsors, ahora cuento con el apoyo de la Secretaría de Estado de Deportes”, añadió el judoca.

Con lo que respecta con las futuras competencias aún no tiene fechas confirmadas pero continuará en Europa. La idea es permanecer el mayor tiempo posible dada su cercanía con las sedes de los torneos de World Tour, en Europa y Asia.

Para cerrar, Karim señaló que tiene muy buenas expectativas de cara al futuro: “No tenemos nada que envidiarles a los europeos, creo que tenemos un gran nivel de judo y las herramientas necesarias para enfrentarme a cualquier rival; de hecho, quedó a la vista que en el primer torneo del World Tour le pude ganar al rival de Filipinas que tiene prácticamente más del doble de cantidad de torneos que yo”.

“Eso habla del trabajo que hacemos en Argentina, de lo que se puede lograr. Solo es una cuestión de procesos, de tiempo y experiencias en estos tipos de torneos. El rodaje es lo que me va a ir dando la seguridad, lo que me va dando en este momento y yo creo que con el correr de las competencias va a llegar una medalla en estos torneos tan importante que me va a dar la clasificación a los Juegos Olímpicos”, cerró.