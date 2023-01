Martín Demichelis sin vueltas: “River hizo el mejor mercado de pases”

Martín Demichelis, flamante entrenador de River, aseguró que ese club “hizo el mejor mercado de pases en esta ventana” con las llegadas de Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón.

En la conferencia de prensa previa al debut al torneo de la Liga Profesional de Fútbol, que será el sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 21.30, El DT se mostró conforme con la pretemporada y con los refuerzos para su plantel. “Sin faltarle el respeto a nadie, River hizo el mejor mercado de pases en Argentina”, opinó. “Llegan cuatro jugadores de muchísima jerarquía y estoy más que agradecido con el esfuerzo de la institución”, agregó.

Demichelis, sucesor de Marcelo Gallardo tras su exitoso ciclo de 8 años y medio, dijo que está confiado en el equipo para el campeonato que empieza y que aún no tiene al once titular porque no se lo comunicó a los jugadores.

Al hablar de las primeras sensaciones en la previa al debut contó: “Estoy tranquilo, no pienso más allá del próximo día, de la próxima conversación con los jugadores. Almuerzo, revisar el entrenamiento… Nos encontraremos en Santiago en unos días con las ganas y las convicciones incrementadas porque estoy extremadamente feliz con la pretemporada a pesar de algunas lesiones”.

Sobre el sistema de juego y cómo va a jugar River, relató: “Uno de los objetivos es formar un equipo sólido pensando en atacar y buscar el arco de enfrente y en estos amistosos estamos en esa búsqueda y no voy a entrar en comparativa, River defendió de diferentes maneras en estos años y el rival juega también”.

En este sentido destacó: “Tener el control del partido y sentirnos cómodos en las dos estructuras de fase ofensiva y defensiva y lograr buenas sensaciones que se vieron en los amistosos y en ese protagonismo que vamos a buscar la idea es leer bien el partido en la toma de decisiones”.