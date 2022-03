Residente estrena “This is not America” en feat con Ibeyi

Residente, el rapero latino, compositor, productor, cineasta, visionario y activista, estrena su primer sencillo oficial en más de un año y medio con el lanzamiento de “This is Not America“ en compañía de las gemelas cubanas afro-francesas Ibeyi.

“This is Not America” visualmente desborda sabiduría, coraje, y valentía ante un sistema construido sobre el colonialismo, la esclavitud y la explotación. La visión de Residente para el lanzamiento de este video es compartir el mensaje de que todas las culturas y países bajo el continente americano son uno; no separarse y que es hora de crear una evolución para la unidad, y adaptarse al cambio social. La narrativa y las imágenes de la canción y su video comparten la historia de la colonización a través del lenguaje y la tergiversación de lo que es realmente América. A lo largo de “This Is Not America”, Residente comparte el dolor de la “Gran División”, que es la división continental social entre Norte y Sur América por parte de los Estados Unidos de América. Además, comparte visualmente el dolor de aquellas culturas y países que han sido invadidos y utilizados, pero que no son considerados “americanos”.

Dirigido por el director francés, Gregory Ohrel y dirigido creativamente por Residente, el video musical de “This is Not America” mezcla el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global, y por la otra parte colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas primermundistas. Destacando las similitudes entre los pasos de un baile y una agresión policial, las imágenes nos ponen a reflexionar.

Acompañando a Residente es Ibeyi, conformado por Naomi Díaz, quien aporta sus poderosas percusiones a este tema, y su hermana gemela Lisa-Kaindé, quien canta en el coro: “aquí estamos, siempre estamos no nos fuimos no nos vamos, aquí estamos para que te recuerde si quiere mi machete te muerde”.

“This Is Not America” es una creación del trabajo reciente de Residente hace tres años con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York, donde estudiaron las ondas cerebrales de Residente junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos, moscas y muchos más, para crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos. El trabajo de Residente con las universidades comenzó para la creación de su segundo álbum solista. Para esta canción, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las ondas cerebrales de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con su rap, la voz de Ibeyi y la percusión puertorriqueña.

Residente recientemente estelarizó el “capítulo 49 de BZRP Music Sessions” en una actuación en vivo que dio mucho de qué hablar. El video ha acumulado más de 65 millones de reproducciones 12 días de su estreno.



La canción y su video de “This Is Not America” están disponibles hoy en todas las plataformas digitales y lo compartimos a continuación: