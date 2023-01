Sergio Maravilla Martínez elige rival para la pelea de Febrero

Sergio Maravilla Martínez, como le había dicho a Olé, no se saca de la cabeza el tema de vovler a pelear por el título mediano de la AMB. Al menos hasta que finalmente reciba la oportunidad o pierda y se retire. En ese sentido asoman dos posibles rivales, y el quilmeño que cumplirá 48 años el 21 de febrero eligió contra quién le gustaría pelear y por qué.

A primera mirada, la chance más factible es la de medirse con el cubano Erislandy Lara (29-3-3, 17 KO), campeón mediano regular de la AMB, pero en ese sentido el excampeón mediano y super welter describió el escenario con crudeza: “¿A quién le interesaría una pelea Lara/Martínez? ¿Quién pagaría por verla? Ni yo pagaría. Sería de un aburrimiento mortal. Este loco de Lara agarra la moto, entra y sale, se ofrece poco y como la verdad es que yo tengo un estilo similar, podría salir un plomo insoportable”, le dijo a Télam.

Entonces, surgió el nombre del temible kasajo Gennady Golovkin (42-2-1, 37 KO), campeón mediano IBO y FIB. “Mi deseo es apuntar alto, mi deseo es pelear con Golovkin. ¿Así que me puede matar? Sí. ¿Qué me puede romper todo? Sí. ¿Así que me puede noquear? Sí. O no. Podría yo también romperlo todo. Darle una lección. Sé que tengo el potencial. Y sería un combate mucho más atractivo. Hasta para la televisión y para la gente que pagaría”, enfatizó Martínez (56-3-2, 31 KO)