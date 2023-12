Tobías Martínez festejó su campeonato con otra victoria

La final del TC Pista lo tenía a Juan Scoltore largando desde el primer lugar y al flamante campeón, Tobías Martínez, desde la quinta ubicación, quien rápidamente avanzó en clasificador hasta colocarse segundo. De ahí en más, se dedicó a estudiar a su rival, a presionarlo, hasta que tuvo ls oportunidad, que no desperdició, saltando al primer puesto, posición que manejó con suma tranquilidad y que no abandonaría hasta cruzar la línea de meta.

Victoria de Tobías; fin de semana soñado, ganando el campeonato el día sábado, quedándose con la carrera y el campeonato y dedicándoselo a los sanjuaninos, que lo alentaron durante las dos jornadas. Cierre de un año fantástico, con siete triunfos en el año, estableciendo un nuevo récord en la categoría.

Luego de recibir la Copa de Plata, el campeón dijo: “Fue una carrera que no creía que iba a pelear adelante; sabía que los chicos iban muy rápido, se me dio una buena primera vuelta con Valle, después acá con Canapino y Chapur. Después, venía muriendo, desgastando todo el auto de costado exigiéndome mucho hasta que le pude llegar a Scoltore. Hubo una maniobra donde me tiré, casi no doblamos ninguno en la última curva, casi nos vamos todos afuera. Pude verlo a Facu Chapur que se estaba tirando, frené un poco, intenté tratar de mantener el auto derecho que no me cruzaran. Me pegó Facu, me pegó por suerte con el auto casi derecho. Ha sido una carrera disfrutando mucho el gran auto que tengo, mi gran motorista, el Chino Martínez y todo el equipo”, dijo Tobías.

Final TC Pista

1º Tobías Martínez – Chevrolet – 36m05s942

2º Juan Scoltore . Chevrolet – a 2s907

3º Lucas Valle – Dodge – a 7s096

4º Diego Azar – Torino – a 10s319

5º Nicolás Impiombato – Dodge – a 10s576

6º Facundo Chapur – Torino – a 12s657

7º Jeremías Olmedo – Ford – a 15s525

8º Jerónimo Teti – Torino – a 16s198

9º Agustín Martínez – Ford – a 17s311

10º Hernán Palazzo – Toyota – a 19s057

Copa de Plata

1º Campeón – Tobías Martínez (San Juan) – 287

2º Agustín Martínez – 195,5

3º Facundo Chapur – 180

4º Jeremías Olmedo – 178,25

5º Hernán Palazzo – 174