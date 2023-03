Torneo Federal A: Peñarol juega el domingo

Sportivo Peñarol juega el domingo 19 de marzo en su estadio a partir de las 17 hs. A continuación el detalle de la segunda fecha del torneo en la zona 2

ZONA 2

Sábado 18

*CIUDAD DE BOLÍVAR BOLÍVAR vs. *ARGENTINO P PASCANAS 18/03/2023 16:00 Árbitro: AMICONI * BRUNO SALTO Asistente 1: VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO Asistente 2: BADANO * JOAQUIN SALADILLO Cuarto Árbitro: DOUSSOUK * KARIM CHASCOMÚS

Domingo 19

*J.U. UNIVERSITARIO SAN LUIS vs. *FFCC OESTE GENERAL PICO 19/03/2023 17:00 Árbitro: ARAUJO * GABRIEL MENDOZA Asistente 1: MARQUEZ * SEBASTIAN MENDOZA Asistente 2: ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA Cuarto Árbitro: SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL VALLE VIEJO

*PEÑAROL SAN JUAN SAN JUAN vs. *ESTUDIANTES SAN LUIS 19/03/2023 17:00 Árbitro: CARRANZA * ALVARO VILLA MARÍA Asistente 1: ARREGUES * CHRISTIAN PASCANAS Asistente 2: GONZALEZ MATÍAS * SAN FRANCISCO Cuarto Árbitro: AGUERO * EZEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA

*AT. C. SAN MARTÍN MENDOZA vs. *ATENAS RÍO CUARTO 19/03/2023 18:00 Árbitro: MACHERONI * MAXIMILIANO ROSARIO Asistente 1: OSUDAR * SEBASTIAN ROSARIO Asistente 2: FLEITAS * HUGO ROSARIO FLORES Cuarto Árbitro: ROIG* JUAN IGNACIO TILISARAO

LIBRE: Huracán Las Heras.