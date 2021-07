Uñac en el PJ: “Tenemos que generar esfuerzo y dedicación para lograr la unidad”

Junto a cientos de militantes via zoom, el presidente del PJ San Juan destacó la importancia de la formación en el flamante Instituto de Formación Juan D. Perón.



Creado en abril de 2021, el Instituto de Formación y Capacitación Política Juan D. Perón nació con el objetivo de formar militantes y organizaciones civiles para ser artífices de un proyecto político que haga a la integración de los sueños de los sanjuaninos, bajo el paraguas de la doctrina Justicialista.

En el cierre del primer curso se realizó un acto del que, vía streaming, participaron todos los capacitados, oradores, dirigentes y la cúpula dirigencial del PJ San Juan con su presidente a la cabeza, el gobernador Sergio Uñac.

Lo acompañaron en la mesa, la vicepresidenta primera, Daniela Rodríguez; vicepresidente segundo, Roberto Gattoni; el secretario de Capacitación y Adoctrinamiento del PJ San Juan, Fabio Aballay; el coordinador del Instituto, Raúl Tello; y Tulio del Bono, secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de la Provincia.

Con un video de Perón que incitaba a la “unión de todos los argentinos”, y en el día que se conmemoraba la muerte del gran conductor, se dio inicio al acto.

Tello dio la bienvenida y dio la palabra a Uñac. “Con la participación de 600 conectados y cerrando este primer curso de capacitación, hoy un día caro al sentimiento de los que integramos el partido justicialista, este 1 de julio, a 47 años del fallecimiento de Juan D. Perón, lo que hacemos es abrazar fuertemente las bandera del partido, de la doctrina”, dijo el presidente del PJ San Juan.

Y agregó: “El general decía que ‘un partido sin doctrina es como un cuerpo sin alma’. Entonces qué mejor que tratar entre todos de generar el mayor esfuerzo posible y la dedicación más personal para lograr primero la unidad y en segundo lugar la promoción del proyecto nacional y provincial. Y poder entrelazar esto con un triunfo necesario en las elecciones de septiembre en primarias abiertas y en noviembre en elecciones generales”.

El gobernador también tuvo palabras de reconocimiento para los organizadores de las 20 charlas que contaron con un promedio de 500 participantes virtuales. Y alentó su esfuerzo por haberse querido capacitar y por haber tomado las herramientas necesarias que les aportan mayor compromiso y mayor capacidad.

“Esta idea nació hace tiempo desde un grupo que propuso entregar herramientas de capacitación y rápidamente pasamos de la idea al hecho en 20 charlas y centenares de compañeros capacitándose para ser mejores militantes, mejores dirigentes y mejores gobernantes también”, agregó Uñac.

Finalmente, agradeció el compromiso y llamó a seguir trabajando “por la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo”.

Recordó que el miércoles se logró la aprobación por unanimidad para que se reúna el Congreso Provincial para que autorice la presentación del frente electoral el 14 de julio, fecha límite, y el 24 se puedan presentar listas.



Luego, Tello y Del Bono entregaron certificados a los capacitadores.

Posteriormente, la diputada provincial Marcela Monti destacó que “es un orgullo haber participado; nunca es tarde para capacitarse aunque llevemos años militando, es importante seguir capacitándonos para poder salir a la calle a defender nuestro proyecto. Felicitamos a los organizadores y les pido que sigamos en este camino de formación”.

La estrella de la jornada fue Lucas, un pequeño de 12 años que realizó el curso y fue convocado para recibir su certificación. Dijo que “la emoción que tuve cuando me dijeron que iba a recibir un certificado me dejó una sonrisa en la cara que no me podía borrar. ¡Viva Perón y viva Evita!”, y emocionó a todos.

Fabio Aballay dio las gracias y aseguró que “es lindo poder verlos en el partido, capacitadores y militantes con larga trayectoria, referentes del partido. Este ciclo ha generado un aprendizaje importante en cada uno de nosotros y se ha logrado movilizar a parte importante del movimiento”.

Por su parte, el vicepresidente segundo del PJ, Gattoni pidió un minuto de silencio en memoria de Perón. Luego, felicitó a Tello y al equipo que tuvo a cargo el curso de formación y agradeció a los disertantes que supieron dar su mensaje desde el partido. También felicitó a los más de 600 participantes.

“Esto no hace más que mostrar la necesidad de los compañeros de volver a trabajar en la formación doctrinaria, algo que era común cuando éramos jóvenes y que hoy lo reeditemos con tantos jóvenes. Resulta auspicioso, teniendo en cuenta que no es lo mismo por zoom, y sin embargo no decayó la cantidad de gente y eso habla del espíritu peronista”, dijo Gattoni.

También destacó que los capacitados tienen 30 años promedio y fueron más mujeres que hombres. “La cantidad de gente muestra el entusiasmo, muestra que tenemos esperanzas, vamos a cumplir nuestro ciclo y necesitamos nuevos dirigentes capacitados para afrontar nuevos desafíos que se vienen”.

Finalmente, Rodríguez, vicepresidenta primera del PJ, destacó que las crisis como la generada por la pandemia, “nos obliga a ver cómo juntarnos como lo hacíamos antes. El zoom nos brindó la herramienta para vernos con los compañeros de otros departamentos alejados que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer”.

“Somos actores fundamentales para ganar estas elecciones y necesitamos de la inteligencia de todos los que llevan a cabo lo ejecutivo y legislativo”, señaló.

El coordinador del curso adelantó que el lunes 5 de julio comienza el curso de Actualización Política, donde los disertantes serán todos los ministros y secretarios de Estado del gabinete provincial, y el cierre estará a cargo del gobernador Uñac.