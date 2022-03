4 de Marzo: Salud conmemora el Día Mundial de la Obesidad

Esta fecha tiene como objetivo concientizar a las personas sobre el daño que conlleva para el organismo esta patología.

Desde el año 2020, cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Día dedicado a abordar la epidemia mundial de obesidad cuyo fin es promover la implementación de las estrategias para detener el aumento del sobrepeso y la obesidad, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Cabe destacar que la obesidad se puede definir como la acumulación anormal de grasa que puede causar otras enfermedades no transmisibles como Hipertensión Arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras patologías. Para poder identificarla, es necesario realizar un diagnóstico basado en el Índice Masa Corporal (IMC) relación entre el peso y la altura.

Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, se estima que mueren alrededor de 4 millones de personas adultas al año en el mundo como consecuencia del sobrepeso y la obesidad.

Otro de los datos otorgados por la OMS es que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que en 2016, 1.900 millones de adultos la padeciesen así como 340 millones de niños y adolescentes.

En Argentina, el problema también es preocupante y su prevalencia asciende en los últimos años en todos los grupos etarios y sociales.

Según las Encuestas de Factores de Riesgo, el 61.6% de las personas tienen exceso de peso, siendo un 36.2 de sobrepeso y un 25.4 de obesidad. En cuyo el 64.6% tiene sobrepeso, siendo un 37.5 sobrepeso y 27.1% obesidad. En San Juan el 65.7% tiene exceso de peso. Siendo un 31.3 sobrepeso y 34.4 obesidad.

Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el 41.1% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años tiene exceso de peso, siendo sobrepeso el 20.7% y obesidad 20.4%

Las causas frecuentes de la misma se deben a distintos factores como desbalance energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, elevado consumo de alimentos ultra procesados, estos son aquellos alimentos con alto contenido en calorías, azúcar, grasas, sal y bajo aporte en vitaminas, minerales ni fibra, sedentarismo, entre otras causas.

Es por ese motivo que el Ministerio de Salud, desde el programa Peso Saludable, perteneciente a la División Nutrición, hace hincapié en la educación alimentaria para promover hábitos saludables a través de una alimentación saludable y la actividad física con medidas efectivas para lograrlo.

Además de una buena alimentación, es necesario que las personas tengan una rutina de ejercicio que les permita evitar la acumulación de grasa producto de sedentarismo

Finalmente, se invita a la comunidad a realizarse un chequeo general con un médico y nutricionista, realizar las 4 comidas principales del día, evitar el picoteo, consumir 2 frutas al día y acompañar las comidas del almuerzo y cena con vegetales, aumentar el consumo de agua y disminuir el consumo de bebidas azucaradas, preferir alimentos preparados en casa, asistir a eventos deportivos, elaborar recetas de comida mucho más saludable o crear una rutina diaria de entrenamiento que pueda beneficiar a la persona durante la semana.

Programa Peso Saludable

Actualmente, el programa “Peso Saludable” a cargo de la Lic. Florencia Giménez, realiza intervenciones a través de talleres tanto presenciales como virtuales a través de redes sociales del Ministerio de Salud o grupos de WhatsApp con pacientes

En determinadas efemérides como por ejemplo “Día Mundial de la Alimentación”, “Día mundial de la Obesidad”, “Día Mundial de la Diabetes”, entre otras, los licenciados en Nutrición de todos los centros de salud de la provincia, realizan actividades como charlas, talleres, entrega de folletería, entre otras y suelen estar acompañadas de valoración nutricional con toma de peso, talla y circunferencia de la cintura, para realizar un diagnóstico nutricional y así lograr la captación de los pacientes con exceso de peso.

También se trabaja de manera interdisciplinaria e interministerial realizando actividades en conjunto, logrando mayor alcance poblacional para acompañarlos en su diagnóstico y disminuir los factores de riesgo.

Ley de Etiquetado Frontal de los alimentos

La ley de Etiquetado Frontal garantiza el derecho de recibir información adecuada.

Ciertos alimentos van a tener un sello con forma de octógono de color negro con letra blanca en mayúscula. Esos sellos son “exceso de grasas totales” “exceso de azúcares” ” exceso de sodio” “exceso de grasas saturadas” “exceso en calorías”

También pueden contener debajo de estos sellos, leyendas como “contiene edulcorantes. No recomendados en niños/as” “Contiene cafeína. Evitar en niños/as”

Estos alimentos no pueden contener personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, deportistas, mascotas, etc. No se pueden realizar concursos. No podrán ser vendidos ni promocionados en los establecimientos educativos nivel inicial, primario, secundario públicos o privados