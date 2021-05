Abel Pintos: “Hubo momentos bastante densos”

El cantante continúa su recuperación y espera por el alta definitiva para “reincorporarme a mis actividades”.

“Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos”, escribió Abel Pintos en su Twitter durante la noche del viernes. Es que hace seis días el cantante había anunciado que tiene coronavirus.

“Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades”, dijo después, lo que abrió la puerta a contarle a sus seguidores que trae entre manos. Es que Pintos está a punto de lanzar su nuevo álbum, titulado El amor de mi vida, que en febrero fue adelantado con una canción homónima.

Durante el verano, Abel se embarcó en la gira “Quiero cantar”, en la que presentó un show íntimo y acústico, montado sobre un repertorio de canciones de distintas épocas de sus 25 años de trayectoria. “Hoy recordé y visité mentalmente los conciertos que hicimos este año con la #GiraQuieroCantar y volví a disfrutar de todos los hermosos momentos que pudimos compartir. Volví a sentirme profundamente agradecido con tod@s l@s que nos acompañaron”, dijo el cantante después de los tweets sobre su recuperación. “Por eso aprovecho y vuelvo a dar las gracias a Mar del plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Salta Tucuman y Ciudad de Buenos Aires por recibirnos y darnos un espacio y a tod@s los que viajaron a estas ciudades para acompañarnos. Fue una hermosa gira”, agregó, para después invitar a sus seguidores a que visiten su página oficial para revivir en imágenes todos los shows de dicho tour.